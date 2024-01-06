IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var!

Sinema veri tabanı IMDB, tüm zamanların en iyi 20 dizisini listeledi. Listede, Türk yapımı diziler de yer aldı. En iyi 100 dizi arasına Türkiye'den 'Şahsiyet', 'Gibi' ve 'Leyla ile Mecnun' da girdi. 'Şahsiyet', 42'nci sırada kendisine yer bulurken, komedi dizisi 'Gibi', listeye 56'ncı sıradan girdi. 'Leyla ile Mecnun' ise 63'üncü sırada yer aldı.

İşte, en iyi diziler...