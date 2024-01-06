IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var!
Sinema veri tabanı IMDB, izleyici puanlamalarına dayanarak hazırladığı tüm zamanların en iyi 100 dizisi listesini güncelledi. Hazırlanan listede Türkiye'den de 3 yapım yer aldı.
Sinema veri tabanı IMDB, tüm zamanların en iyi 20 dizisini listeledi. Listede, Türk yapımı diziler de yer aldı. En iyi 100 dizi arasına Türkiye'den 'Şahsiyet', 'Gibi' ve 'Leyla ile Mecnun' da girdi. 'Şahsiyet', 42'nci sırada kendisine yer bulurken, komedi dizisi 'Gibi', listeye 56'ncı sıradan girdi. 'Leyla ile Mecnun' ise 63'üncü sırada yer aldı.
İşte, en iyi diziler...
20. Alacakaranlık Kuşağı (1959–1964)
9.1
Sıradan insanlar kendilerini olağanüstü derecede şaşırtıcı durumların içinde bulurlar ve her biri bunu olağanüstü bir şekilde çözmeye çalışır.
19. Life (2009)
9.1
David Attenborough'un efsanevi BBC ekibi, dünyanın her yerindeki yaban hayatını açıklıyor ve gösteriyor. Yaşamın karşı karşıya olduğu zorluklara genel bir bakış vermekten, derin denizlerde avlanmaya ve çeşitli büyük evrimsel canlı gruplarına kadar.
18. The Last Dance (2020)
9.1
Bu belgesel dizisi, süperstar Michael Jordan'ın ve 1990'lardaki Chicago Bulls'un yükselişini, unutulmaz 1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle anlatıyor.
17. Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009–2010)
9.1
İki kardeş, ölen annelerini canlandırma girişimi ters gittiğinde ve onları hasarlı fiziksel formlarda bıraktıktan sonra Felsefe Taşı'nı ararlar.
16. Rick ve Morty (2013)
9.1
Nihilist çılgın bir bilim adamının ve endişeli torununun parçalanmış ev yaşamları, boyutlar arası talihsizliklerle daha da karmaşık hale gelir.
15. Bluey (2018)
9.4
Bluey, 6 yaşında yorulmak bilmez, oynayarak ve günlük hayatı ailesiyle maceraya dönüştürerek hayal gücünü; zihinsel, fiziksel ve duygusal direncini geliştirmeyi seven bir çoban köpeğidir.
14. The World at War (1973–1974)
9.2
26 bölümlük belgesel dizisi, tarihin en ölümcül çatışması olan II. Dünya Savaşı'nı anlatıyor.
13. Game of Thrones (2011–2019)
9.2
George R.R. Martin’in çok satan kitaplarından uyarlanan, David Benioff ve D.B. Weiss’in yaratıcısı olduğu HBO yapımı fenomen dizi; Westeros’un mistik toprakları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunlarını anlatıyor.
12. Bizim Gezegenimiz (2019–2023)
9.3
Bizim Gezegenimiz, dünyamızın doğal güzelliklerinin keşfedildiği ve gözler önüne serildiği bir belgesel dizisidir. David Attenborough’un anlatımıyla sunulan bu dizi, yaban hayatı, doğal yaşam alanları ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanarak insanların doğal dünyayla olan etkileşimini gözler önüne sermektedir.
11. Cosmos (1980)
9.3
Gökbilimci Carl Sagan, bizi evrenin çeşitli unsurları ve kozmolojik teorileri hakkında ilgi çekici bir rehberli tura çıkarıyor.
10. Cosmos: A Spacetime Odyssey
9.3
Belgesel, uzay ve zamandaki doğa yasalarını ve koordinatlara ilişkin keşifleri konu ediniyor.
9. The Sopranos
9.2
New Jersey'li mafya patronu Tony Soprano, evinde ve iş hayatında zihinsel durumunu etkileyen kişisel ve mesleki sorunlarla uğraşır ve bu durum onu profesyonel psikiyatrik danışmanlık almaya yönlendirir.
8. Blue Planet II
9.3
David Attenborough, okyanuslarımızın karşılaştığı sorunları belgelemenin yanı sıra, derinlerdeki nadir ve sıra dışı yaratıkları filme alan beğenilen belgeselin bu devamında dünya okyanuslarına geri dönüyor.
7. Avatar: The Last Airbender
9.3
Sokka ve daha sonra adı Katara olarak değiştirilen kız kardeşi Kya, Avatar Aang'e ustalar bulmak için dünyayı dolaşmak zorundadır. Ancak Aang'i yakalamak isteyen kritik bir düşman olan Ateş Ulusu Prensi Zuko'dan kaçmaları gerekir.
6. The Wire
9.3
Dizi, Baltimore'un uyuşturucu ile dolu sokaklarını, suç-ceza kavramını, polislerin uyuşturucu ile savaşını, iyi ve kötü adamları konu alıyor.
5. Chernobyl
9.3
Dizi, Nisan 1986'da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde, meydana gelen nükleer santral felaketinin öyküsünü dramatize ederek, felakete neden olanların ve buna karşılık verenlerin hikâyelerini anlatıyor.
4. Band of Brothers
9.4
Dizi, II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun 101. Hava İndirme Tümenine bağlı Easy Bölüğü askerlerinin yaşadıkları tecrübeler esas alınarak kurgulanmıştır. Dizi, öncelikle askerlerin temel eğitim aldığı Georgia'daki Toccoa kampından başlamıştır. Devamında ise Normandiya Çıkarması, Market Garden Harekâtı ve Ardenler Taarruzu ve Berghof'taki Hitler'in kalesinin ele geçirilmesi anlatılmıştır.
3. Dünya Gezegeni (2006)
9.4
Dünya'da bulunan yaban hayatıyla ilgili belgesel dizisinde her bölüm farklı bir yaşam alanını kapsıyor: çöller, dağlar, derin okyanuslar, sığ denizler, ormanlar, mağaralar, kutup bölgeleri, tatlı sular, ovalar ve ormanlar.
2. Dünya Gezegeni - 2 (2016)
9.5
Belgeselde, Planet Earth II'nin film ekibinin destansı yaban hayatı hikayelerini belgelediği kamera arkası görüntülerini izleyici karşısına geçiyor.
1. Breaking Bad (2008)
9.5
Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir.