IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Adım Farah, Kraliçe, Veda Mektubu, Kuruluş Osman, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Aile yıldızlarını geçerek iMDB Starmetre zirvesine yerleşen isim büyük sürpriz yaptı.

IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 1

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Adım Farah, Kraliçe, Veda Mektubu, Kuruluş Osman, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Aile oyuncularına fark atmayı başardı ve Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı geçti.

İşte en popüler oyuncular…

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IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 2

50. Rabia Soytürk

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IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 3

49. Burçin Terzioğlu

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IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 4

48. Engin Altan Düzyatan

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