IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı
IMDb Starmetre Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen isim belli oldu. Adım Farah, Kraliçe, Veda Mektubu, Kuruluş Osman, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Aile yıldızlarını geçerek iMDB Starmetre zirvesine yerleşen isim büyük sürpriz yaptı.
Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Adım Farah, Kraliçe, Veda Mektubu, Kuruluş Osman, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Aile oyuncularına fark atmayı başardı ve Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı geçti.
İşte en popüler oyuncular…
50. Rabia Soytürk
49. Burçin Terzioğlu
48. Engin Altan Düzyatan