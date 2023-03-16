IMDb Starmetre Türkiye listesi açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Zirvedeki isim; Adım Farah, Kraliçe, Veda Mektubu, Kuruluş Osman, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Aile oyuncularına fark atmayı başardı ve Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı geçti.

İşte en popüler oyuncular…