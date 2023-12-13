Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu

Aralık ayının ilk haftasında, televizyon kuşağındaki birbirinden farklı dizilerin arasında kıyasıya reyting yarışı yaşandı. Kızılcık Şerbeti, Yargı gibi popüler yapımları geçerek zirveye oturan dizi ise şaşırttı.

Son Güncelleme:
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 1

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. İşte, Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 3 - 9 Aralık 2023 tarihleri arasında en çok izlenen 10 dizi...

1 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 2

10 - Sakla Beni

(Sezon 1 - Bölüm 6) - 5,40

Dizinin başrolleri: Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek, Cemre Baysel

2 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 3

9 - Yabani

(Sezon 1 - Bölüm 13) - 5,44

Dizinin başrolleri: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Bertan Asllani

3 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 4

8 - Hudutsuz Sevda

(Sezon 1 - Bölüm 11) - 5,64

Dizinin başrolleri: Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak

4 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 5

7 - Teşkilat

(Sezon 4 - Bölüm 86) - 5,83

Dizinin başrolleri: Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, Cengiz Bozkurt

5 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 6

6 - Ömer

(Sezon 2 - Bölüm 34) - 6,19

Dizinin başrolleri: Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Barış Falay

6 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 7

5 - Yargı

(Sezon 3 - Bölüm 74) - 7,25

Dizinin başrolleri: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz

7 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 8

4 - Yalı Çapkını

(Sezon 2 - Bölüm 49) - 8,07

Dizinin başrolleri: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor

8 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 9

3 - Kuruluş Osman

(Sezon 5 - Bölüm 139) - 8,08

Dizinin başrolleri: Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy

9 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 10

2. Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 40) - 9,10

Dizinin başrolleri: Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen

10 11
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 11

1 - Gönül Dağı

(Sezon 4 - Bölüm 117) - 9,98

Dizinin başrolleri: Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk

11 11