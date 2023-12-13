Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. İşte, Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 3 - 9 Aralık 2023 tarihleri arasında en çok izlenen 10 dizi...