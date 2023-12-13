Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
Aralık ayının ilk haftasında, televizyon kuşağındaki birbirinden farklı dizilerin arasında kıyasıya reyting yarışı yaşandı. Kızılcık Şerbeti, Yargı gibi popüler yapımları geçerek zirveye oturan dizi ise şaşırttı.
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. İşte, Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 3 - 9 Aralık 2023 tarihleri arasında en çok izlenen 10 dizi...
10 - Sakla Beni
(Sezon 1 - Bölüm 6) - 5,40
Dizinin başrolleri: Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek, Cemre Baysel
9 - Yabani
(Sezon 1 - Bölüm 13) - 5,44
Dizinin başrolleri: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Bertan Asllani
8 - Hudutsuz Sevda
(Sezon 1 - Bölüm 11) - 5,64
Dizinin başrolleri: Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak
7 - Teşkilat
(Sezon 4 - Bölüm 86) - 5,83
Dizinin başrolleri: Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, Cengiz Bozkurt
6 - Ömer
(Sezon 2 - Bölüm 34) - 6,19
Dizinin başrolleri: Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Barış Falay
5 - Yargı
(Sezon 3 - Bölüm 74) - 7,25
Dizinin başrolleri: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz
4 - Yalı Çapkını
(Sezon 2 - Bölüm 49) - 8,07
Dizinin başrolleri: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor
3 - Kuruluş Osman
(Sezon 5 - Bölüm 139) - 8,08
Dizinin başrolleri: Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy
2. Kızılcık Şerbeti
(Sezon 2 - Bölüm 40) - 9,10
Dizinin başrolleri: Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen
1 - Gönül Dağı
(Sezon 4 - Bölüm 117) - 9,98
Dizinin başrolleri: Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk