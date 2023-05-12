Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildiğini açıkladı. Gazeteler İnce'nin kararını manşetlerinde böyle verdi...

Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü? - Resim: 1
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Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü? - Resim: 2
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Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü? - Resim: 3
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Gazeteler Muharrem İnce'nin çekilme kararını nasıl gördü? - Resim: 4
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