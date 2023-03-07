Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını nasıl gördü?

Altılı Masa, 2 Mart Perşembe günü yapılan toplantıda çıkan anlaşmazlığın ve 3 Mart Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla ittifaktan çekilmesinin ardından gece-gündüz süren temaslarla Saadet Partisi'nde tekrar toplandı.

Akşener'in, cuma günü Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı adayı olmaya davet ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları" olacağı formülü üzerine dönüldü.

Altılı Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştiriği toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ortak cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.