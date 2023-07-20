Gazeteler CHP'nin sızdırılan toplantısını nasıl gördü?

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP içinde yüksek sesle dile getirilen “değişim” talebi çerçevesinde, ismi genel başkanlık için konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği bir zoom toplantısının 14 dakika 39 saniyelik kaydı sızdırıldı.