Gazeteler CHP'nin sızdırılan toplantısını nasıl gördü?

CHP'nin sızdırılan toplantısı bugünkü bazı gazetelerin manşetinde yer aldı.

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Gazeteler CHP'nin sızdırılan toplantısını nasıl gördü? - Resim: 1

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP içinde yüksek sesle dile getirilen “değişim” talebi çerçevesinde, ismi genel başkanlık için konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği bir zoom toplantısının 14 dakika 39 saniyelik kaydı sızdırıldı. 

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Gazeteler CHP'nin sızdırılan toplantısını nasıl gördü? - Resim: 2

Söz konusu video YouTube’da “darbe girişimi, hain” ifadeleriyle yayımlanırken, parti içinde de tartışma başladı. Peki gazeteler, sızdırılan toplantıyı bugünkü manşetlerinde nasıl gördü?

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Gazeteler CHP'nin sızdırılan toplantısını nasıl gördü? - Resim: 3
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Gazeteler CHP'nin sızdırılan toplantısını nasıl gördü? - Resim: 4
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