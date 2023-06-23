Gazeteler 27 ay sonra gelen faiz artışını nasıl gördü? İşte 23 Haziran gazete manşetleri
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün yaptığı toplantı sonrası politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. İktidara yakın medya organlarından bazıları bu haberi birinci sayfalarından görmedi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" iddiası doğrultusunda 27 aydır yükseltmediği politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti. TCMB, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puanlık faiz artırımına gitti.
Peki gazeteler 27 ay sonra gelen faiz artışını manşetlerinde nasıl gördü?
İşte 23 Haziran gazete manşetleri...