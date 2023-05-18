Fulya Öztürk’ten Fatih Portakal itirafı; 'Kavgalıyız' deyip açıkladı: Söylememeliydim ama...

Öztürk de canlı yayında Portakal'a bağırarak "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günkü programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?" demişti.