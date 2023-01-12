Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi hayranlarının beklediği haber geldi
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı 'Gibi' dizisinin dördüncü sezon çekimlerinin başlayıp başlamayacağı belli oldu.
Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Gibi dizisinin hayranlarının merakla beklediği haber geldi.
Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.
Yiğit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dizinin 4. sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.
Yiğit, "Gibi 4. sezon çekimleri, paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır" ifadelerini kullandı.