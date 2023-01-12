Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi hayranlarının beklediği haber geldi

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı 'Gibi' dizisinin dördüncü sezon çekimlerinin başlayıp başlamayacağı belli oldu.

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Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi hayranlarının beklediği haber geldi - Resim: 1

Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Gibi dizisinin hayranlarının merakla beklediği haber geldi.

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Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi hayranlarının beklediği haber geldi - Resim: 2

Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi’nin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

 

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Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi hayranlarının beklediği haber geldi - Resim: 3

Yiğit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dizinin 4. sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

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Feyyaz Yiğit duyurdu: Gibi hayranlarının beklediği haber geldi - Resim: 4

Yiğit, "Gibi 4. sezon çekimleri, paltolu, ceketli ve gocuklu seçenekleriyle başlamıştır" ifadelerini kullandı. 

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