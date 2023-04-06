Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış

NEDEN GİTTİĞİNİ AÇIKLADI

İstifaya zorlandığına dair iddialara da yanıt veren spiker bu iddiaları yalanladı ve "Daha önce de bırakmıştım. Düşünsene haber sunuyorsun 1 saat sonra birisi seni arıyor, Cumhurbaşkanı senin hakkında konuştu bilgin olsun veya yayın yapıyorsun öğrenmişsin RTÜK'ten dosyan gidecekmiş...