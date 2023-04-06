Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış
FOX Haber'de spikerlik yaparken bir anda işi bırakan Fatih Portakal uzun süre sonra ekrana geri döndü. Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Portakal Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a konuk oldu.
Spiker Fatih Portakal bir süre sunuculuğu bırakıp gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti. Uzun süre sonra ekrana dönen Portakal Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk oldu.
Fatih Portakal İzmir'e gitmesine dair "Benim için her şey sağlık giderken de öyleydi. Gitmek çok iyi geldi, 2.5 senedir doğaylayım mutluyum, son derece doğru bir karar verdim" dedi.
NEDEN GİTTİĞİNİ AÇIKLADI
İstifaya zorlandığına dair iddialara da yanıt veren spiker bu iddiaları yalanladı ve "Daha önce de bırakmıştım. Düşünsene haber sunuyorsun 1 saat sonra birisi seni arıyor, Cumhurbaşkanı senin hakkında konuştu bilgin olsun veya yayın yapıyorsun öğrenmişsin RTÜK'ten dosyan gidecekmiş...
Yılgınlıklar oldu, düşünsene koskoca ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor meydanda 'Patlatırlar enseni' diyor. Bunlar kolay şeyler mi? Cumhurbaşkanı kim ben kimim? Bunlar insanın içinde tortu bırakıyor" dedi.