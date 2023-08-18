Farah Zeynep'li 'Bihter' filminden yeni fotoğraflar yayınlandı
Prime Video'nun yeni yerli içeriği “Bihter”den fotoğraflar yayınlandı. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi yer alıyor.
Amazon Original yapımı “Bihter” filminden yeni fotoğraflar yayınlandı. Film, 2023 yılının sonunda Prime Video'da izleyicilerle buluşacak.
Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.
Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı filmin yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan üstleniyor.
“Bihter”in konusu şöyle:
Firdevs Hanım’ın küçük kızı Bihter’in hayatı, annesinin hataları ve bu yüzden maruz kaldığı imalı bakışlar tarafından gölgelenmiştir. Görkemini kaybetmiş bir hayat sürmeye pek bir itirazı yokken zengin Adnan Bey’in evlilik teklifini, dönüşmekten korktuğu annesinden kurtulmak için kabul eder. Fakat annesine karşı duyduğu hırs, fark etmeden kendisinin de aynı hataları yapmasına neden olur. Güçlü, para sahibi ve arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe; dönüşeceği hal Bihter’e zor günler yaşatacaktır.