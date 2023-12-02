En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
IMDb, Türkiye'de televizyonda yayınlanan en yüksek puanlı yerli dizileri sıraladı. Listede 'Avrupa Yakası', 'Yeditepe İstanbul', 'Süper Baba' gibi diziler yer aldı.
IMDb tarafından yerli dizilerden en yüksek puanlı olanlar seçildi. Listede izleyiciyi ekran başına kilitleyen pek çok nostaljik yapım yer aldı. İşte, en yüksek puanlı 10 dizi...
10. Avrupa Yakası
8.6
Aslı, 30'lu yaşlarının başında bir gazetecidir. Avrupa Yakası adlı dergide muhabirlik yapan Aslı, Nişantaşı'ndaki aile apartmanlarında babası Tahsin Sütçüoğlu, annesi İffet Sütçüoğlu ve kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Volkan Sütçüoğlu'yla beraber yaşamaktadır. Aslı, gelenekselci ebeveynleri ile kısa yoldan şöhret olup parayı bulmaya çalışan ağabeyi arasında oluşan yaşam düzeninde, birbirinden komik olayların içerisinde kendisini bulmaya başlar. Bir zaman sonra artık hem iş hem de özel hayatı iç içe bir hal almıştır.
9. Yeditepe İstanbul
8.6
Olcay, gerçek hayattan ve sorumluluktan uzakta bir hayat sürmektedir. Ancak eşinin vefat edip tüm borçları da arkasında bırakması; Olcay ile henüz konservatuvar öğrencisi olan 20 yaşlarındaki kızları Duru'yu zor bir duruma sokar. Borçlar yüzünden ellerindeki evleri dahi giden Olcay, yaşadığı düzenden çok farklı bir hayata geçiş yapar. Artık mücadele etmek zorunda kalan anne-kız, Balat'ta bir aile apartmanının eski eşyalarla kurulu üst dairesine kiracı olurlar. Tamamen aile ortamının hakim olduğu bu küçük mahallede anne-kız hem hayatta kalma çabası içerisine girerler hem de hayalleri, birbirlerine olan merhamet ve sevgilerinden başka hiçbir şeyleri olmayan bu komşularının arasında; hayatı ve asıl zenginliğin ne olduğunu öğrenirler.
8. Ezel
8.7
Ömer ailesi, en yakın dostu bildiği Cengiz ve ağabeyim dediği Ali ile mutlu bir hayat sürdürmektedir. Mahallelerine taşınan Eyşan'a aşık olan Ömer, onunla evlenip mutlu sonsuz bir dünyaya adım atmayı düşler. Ancak Eyşan'ın, kendisine dolandırıcılar kralı diyen babası Serdar, bir oyun kurar ve bu oyuna Ali ile Cengiz de dahil olur. Yapılan suç, Ömer'in üstüne atılır ve Ömer hapse girer. Paralar da Eyşan, Cengiz, Ali ve Serdar'a kalır.
Hapiste intikam yeminleri eden Ömer'e, burada tanıştığı Ramiz Dayı el uzatır. Eski bir kabadayı olan Ramiz Dayı, Ömer'in ameliyatla yüzünü değiştirip ona yeni bir kimlik ve görünüm kazandırır. Artık yanında Ramiz Dayı'nın en güvendiği adamları, arkasında da Ramiz Dayı olan Ömer yani yeni adıyla Ezel; kendisine ihanet eden Eyşan, Cengiz ve Ali'den intikamını alacaktır.
7. Şaşıfelek Çıkmazı
8.7
Yeditepe İstanbul ile benzer bir yapıya sahip olan dizide, İstanbul'da eski bir mahallede yaşanan samimi komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri mizahi bir dille anlatılıyor.
6. İkinci Bahar
8.7
Hanım'ın Gülsüm ve Ulaş adında iki çocuğu vardır. İşe ihtiyacı bulunan Hanım, kebap salonu işleten Ali Haydar'ın kapısını çalar. Ali Haydar da Melek, Cennet ve Huriye adında üç kızı ve yaşlı babasıyla yaşamaktadır. Dükkanda çalışmaya başlayan Hanım ile Ali Haydar arasında zamanla bir yakınlık başlar. Bu süreçte iki isim hem belirli maddi zorluklar vb. sorunlarla mücadele ederken, her ikisinin çocukları da aradıkları anne-baba sevgisini, gerçekleşen bu ikinci bahar evliliğinde bulup yaralarını sarmaya başlarlar.
5. Yedi Numara
8.8
Vahit ve Zeliha birbirlerini çok seven bir çifttir. Yıllardır evli olmalarına rağmen çocukları olmamıştır. Sahip oldukları kelepir bir ahşap evi aparta dönüştüren çift, üniversite okuyan gençlere katları ayrı ayrı kiralayarak hem onlara kalacak yer sağlarla hem de anne-babalık edip destek çıkarlar. Bir zaman sonra bu öğrenciler Vahit ile Zeliha'yı öz anne-babaları olarak kabul eder ve birbirleriyle de yakın bir arkadaşlık kurarlar.
4. Süper Baba
8.8
Fikret, Çengelköy'de sabit bir işi olmayan ve yardımsever kişiliğiyle tanınan bir insandır. Üç çocuğu ve babasıyla beraber yaşamaktadır. En yakın arkadaşı Nihat, ona her zaman kardeş olmuştur. Ancak Fikret, Nihat'ın kız kardeşi İpek'i terk edip çocuklarının annesiyle evlenmiş ve evlendikten sadece birkaç yıl sonra boşanmıştır. Fikret, aynı şekilde İpek tarafından terk edilir. Hikayede hem Fikret'in kararlarının hayatına etkisi hem de büyüme aşamasındaki çocuklarının sorunlarıyla baş etme mücadelesi seyirciye aile ve mahalle kültürü temasıyla sunulur.
3. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
8.9
Behzat Ç., 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan ve Cinayet Büro'da görev yapmakta olan Ankaralı bir polistir. Başkomiser görevindedir ve ekibi ile aile gibidir. Kendine has tarzıyla dikkat çeken birisidir. Cinayetleri çözmeye çalışır.
2. Şahsiyet
9.0
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir hayat sürdürmektedir. Eşi yıllar önce vefat eden Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, yurt dışından oğluyla dönen kızının gelişi ve kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle farklı bir hal alır.
1. Leyla ile Mecnun
9.1
Mecnun, Kireçburnu'nda babası, annesi ve yakın dostlarıyla beraber yaşamaktadır. Leyla isminde aşık olduğu bir genç kız vardır. Onunla kavuşabilmek için her türlü yolu dener ancak bu sıralarda birbirinden absürt olayların da içerisine düşer.