En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!

8. Ezel

8.7

Ömer ailesi, en yakın dostu bildiği Cengiz ve ağabeyim dediği Ali ile mutlu bir hayat sürdürmektedir. Mahallelerine taşınan Eyşan'a aşık olan Ömer, onunla evlenip mutlu sonsuz bir dünyaya adım atmayı düşler. Ancak Eyşan'ın, kendisine dolandırıcılar kralı diyen babası Serdar, bir oyun kurar ve bu oyuna Ali ile Cengiz de dahil olur. Yapılan suç, Ömer'in üstüne atılır ve Ömer hapse girer. Paralar da Eyşan, Cengiz, Ali ve Serdar'a kalır.

Hapiste intikam yeminleri eden Ömer'e, burada tanıştığı Ramiz Dayı el uzatır. Eski bir kabadayı olan Ramiz Dayı, Ömer'in ameliyatla yüzünü değiştirip ona yeni bir kimlik ve görünüm kazandırır. Artık yanında Ramiz Dayı'nın en güvendiği adamları, arkasında da Ramiz Dayı olan Ömer yani yeni adıyla Ezel; kendisine ihanet eden Eyşan, Cengiz ve Ali'den intikamını alacaktır.