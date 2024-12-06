Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
TELE1 televizyonunun sevilen programı ‘18 Dakika’ dün akşam ekrana gelmedi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında Prof. Dr. Emre Kongar’ın programı bıraktığını açıkladı. Ayrılığın perde arkası belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Emre Kongar'dan bir kötü haber daha! Kongar ekrana veda etti.
TELE1 televizyonunun sevilen ekran yüzü Prof. Dr. Emre Kongar, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte yaptıkları ‘18 Dakika’ programına dün akşam çıkmadı.
TELE1 izleyicileri 18 Dakika programı yerine “4 soru 4 yanıt” programının yayınlandığını gördü.
Haber sitelerinde ise Prof. Dr. Emre Kongar’ın sağlık problemleri nedeniyle Tele1 televizyonundan ayrıldığı haberleri yer aldı.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile emekli Büyükelçi Süha Umar’ın yazılarının “ABC Politik” adlı TELE1 yayın grubuna bağlı internet haber analiz sitesinde yayınlanmasına ilişkin tartıştıklarını ifade etti.
Süha Umar ile görüştüğünü, yazılarının eş zamanlı ABC Politik sitesinde de yayınlanacağını söyleyen Yanardağ’a Emre Kongar itiraz etti. Kongar, Süha Umar’ın yazılarının Cumhuriyet gazetesinde yayınlanacağını bu nedenle Cumhuriyet’te yayınlandıktan sonra ABC Politik’te yayınlanması gerektiğini savundu. Yanardağ ise Süha Umar’ın bu konuda izni olduğunu kendisiyle bizzat görüştüğünü belirtip eş zamanlı yazıları yayınlayacaklarını belirtti.
Programın ardından stüdyoda konu üzerine tartışmanın sürdüğünü söyleyen Yanardağ, Emre Kongar ile 7 yıldır birlikte program yaptığını kendisini çok sevdiğini vurgulayıp şunları söyledi:
“Ben hala saygımdan ve sevgimden bir şey kaybetmiş değilim ama yorumlayamadığım, anlam veremediğim tutum içinde. Herhalde bunu kendisi açıklar. İstediği zaman gelebilir, TELE1 ekranları her zaman açıktır kendisine.”