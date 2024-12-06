Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı

Süha Umar ile görüştüğünü, yazılarının eş zamanlı ABC Politik sitesinde de yayınlanacağını söyleyen Yanardağ’a Emre Kongar itiraz etti. Kongar, Süha Umar’ın yazılarının Cumhuriyet gazetesinde yayınlanacağını bu nedenle Cumhuriyet’te yayınlandıktan sonra ABC Politik’te yayınlanması gerektiğini savundu. Yanardağ ise Süha Umar’ın bu konuda izni olduğunu kendisiyle bizzat görüştüğünü belirtip eş zamanlı yazıları yayınlayacaklarını belirtti.

Programın ardından stüdyoda konu üzerine tartışmanın sürdüğünü söyleyen Yanardağ, Emre Kongar ile 7 yıldır birlikte program yaptığını kendisini çok sevdiğini vurgulayıp şunları söyledi:



“Ben hala saygımdan ve sevgimden bir şey kaybetmiş değilim ama yorumlayamadığım, anlam veremediğim tutum içinde. Herhalde bunu kendisi açıklar. İstediği zaman gelebilir, TELE1 ekranları her zaman açıktır kendisine.”