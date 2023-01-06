Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Savaşa karşı barış, çocuk hakları, rant uğruna doğa talanına karşı dik duruş, kadın cinayetleri, kamu kaynaklarının hesapsızca harcanması gibi konularda cesur gazetecilik yapılacağının işareti verilen tanıtım videosunun sonunda Üner, "Duyduk duymadık demeyin, yine konuşacağım, bu sefer daha da yüksek sesle konuşacağım." diyerek seslendi.