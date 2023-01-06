Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Üner, tv100 ile el sıkıştı.
Türkiye'nin yeni yüzü" sloganıyla yayın yapan tv100, 2023 yılına yeni transferlerle giriş yaptı. Duayen televizyoncu Uğur Dündar ve deneyimli spiker Ece Üner de artık tv100'de olacak.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Üner 16 Ocak'ta tv100 Ana Haber'de milyonlarla buluşacak, kucaklaşacak, halkın, haklının, sokağın sesi olacak. tv100, Üner için hazırladığı tanıtım filmini yayınladı. Tanıtım videosunda nasıl bir haberciliğin yapılacağının sinyalleri verildi.
Savaşa karşı barış, çocuk hakları, rant uğruna doğa talanına karşı dik duruş, kadın cinayetleri, kamu kaynaklarının hesapsızca harcanması gibi konularda cesur gazetecilik yapılacağının işareti verilen tanıtım videosunun sonunda Üner, "Duyduk duymadık demeyin, yine konuşacağım, bu sefer daha da yüksek sesle konuşacağım." diyerek seslendi.
POLEMİKLERLE GÜNDEM OLDU
Ece Üner’in bir anısını anlatırken kullandığı “Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok’ dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım” ifadelere yanıt geldi.