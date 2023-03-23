Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en popüler müzisyenlerini listeledi. Zirvenin sahibi olan isim ise, ayda 100 milyondan fazla dinlenme ile ilk sırada yer aldı.

Son Güncelleme:
Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 1

Hafızalardan silinmeyen performansları, dillerden düşmeyen şarkıları ve sayısız ödülleriyle dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu...

1 9
Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 2

İşte Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en popüler müzisyenleri:

2 9
Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 3

6.  ED SHEERAN

"Shape of You" gibi hit parçalarıyla dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Spotify'da aylık 77,5 milyon dinlenme ile 6. sırada yer aldı. 

3 9
Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 4

5. RIHANNA

Klipleri kısa film tadında olan, şöhreti çok genç yaşta yakalayan, Super Bowl şovu esnasında ikinci kez bebek beklediğini duyuran ve geçtiğimiz hafta ilk kez Oscar'da sahne alan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 78,5 dinlenme ile listede beşinci sırada yer aldı. 

4 9