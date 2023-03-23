Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı

5. RIHANNA

Klipleri kısa film tadında olan, şöhreti çok genç yaşta yakalayan, Super Bowl şovu esnasında ikinci kez bebek beklediğini duyuran ve geçtiğimiz hafta ilk kez Oscar'da sahne alan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 78,5 dinlenme ile listede beşinci sırada yer aldı.