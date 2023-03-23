Dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı
Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en popüler müzisyenlerini listeledi. Zirvenin sahibi olan isim ise, ayda 100 milyondan fazla dinlenme ile ilk sırada yer aldı.
Hafızalardan silinmeyen performansları, dillerden düşmeyen şarkıları ve sayısız ödülleriyle dünyanın en popüler müzisyenleri belli oldu...
İşte Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en popüler müzisyenleri:
6. ED SHEERAN
"Shape of You" gibi hit parçalarıyla dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Spotify'da aylık 77,5 milyon dinlenme ile 6. sırada yer aldı.
5. RIHANNA
Klipleri kısa film tadında olan, şöhreti çok genç yaşta yakalayan, Super Bowl şovu esnasında ikinci kez bebek beklediğini duyuran ve geçtiğimiz hafta ilk kez Oscar'da sahne alan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 78,5 dinlenme ile listede beşinci sırada yer aldı.