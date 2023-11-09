Doktora öğrencisi ikinci soruda elendi, verdiği yanıt gündem oldu

Doğru cevabın 'D- Pazar' olduğunu görünce şoke olan yarışmacı, "İnanmıyorum gerçekten mi ya? Heyecan batırdı beni. Bu kadar heyecanlı olacağımı hiç düşünmüyordum. İnanamayacağım bir hata yaptım. Nasıl yaptım ben böyle bir şey ya?" ifadelerini kullandı.