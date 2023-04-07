Disney Plus'a Nisan ayında eklenecek film ve diziler belli oldu
Haziran itibarıyla Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney+, kütüphanesine yeni yapımları eklemeye devam ediyor. Nisan ayında Disney+’a eklenecek yeni içerikler şöyle:
Disney+ kullanıcıları, nisan ayında şu ana kadar paylaşılanlara göre 6 yeni dizi, 3 belgesel ve 1 filmle buluşacak. Platforma eklenecek yeni yapımlar arasında "Jules Verne: Journey to the Center of the Earth" ve "Blackfish" yer alıyor
Nisan ayında Disney+’a gelecek tüm yeni içerikler şöyle:
5 Nisan The Mandalorian (Sezon 3 / Bölüm 6)
5 Nisan Call It Love (Sezon 1 / Bölüm 13-14)