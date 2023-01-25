Dikkat çeken kadro: Aşk-ı Memnu filminin Behlül'ü, Nihal'i ve Firdevs'i belli oldu!

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi beyazperdeye taşınıyor. ‘Bihter’ adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filmde son olarak Firdevs karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.

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Dikkat çeken kadro: Aşk-ı Memnu filminin Behlül'ü, Nihal'i ve Firdevs'i belli oldu! - Resim: 1

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı ve tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi 'Bihter' adıyla film oluyor.

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Dikkat çeken kadro: Aşk-ı Memnu filminin Behlül'ü, Nihal'i ve Firdevs'i belli oldu! - Resim: 2

2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı.

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Dikkat çeken kadro: Aşk-ı Memnu filminin Behlül'ü, Nihal'i ve Firdevs'i belli oldu! - Resim: 3

Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizi bu kez de 'Bihter' adı ile beyazperdeye taşınıyor.

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Dikkat çeken kadro: Aşk-ı Memnu filminin Behlül'ü, Nihal'i ve Firdevs'i belli oldu! - Resim: 4

BİHTER NEREDE YAYINLANACAK?

İzlenme rekorları kıran Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper’in yöneteceği film Netflix’te yayınlanacak.

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