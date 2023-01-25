Dikkat çeken kadro: Aşk-ı Memnu filminin Behlül'ü, Nihal'i ve Firdevs'i belli oldu!
Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi beyazperdeye taşınıyor. ‘Bihter’ adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filmde son olarak Firdevs karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı ve tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi 'Bihter' adıyla film oluyor.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı.
Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizi bu kez de 'Bihter' adı ile beyazperdeye taşınıyor.
BİHTER NEREDE YAYINLANACAK?
İzlenme rekorları kıran Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper’in yöneteceği film Netflix’te yayınlanacak.