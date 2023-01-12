Buket Aydın'dan 'Kanal D' itirafları: Bilseydim çalışmazdım...

Güvenlik eşliğinde kanaldan kovulduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Buket Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“O gün benim ekrana çıkmamamı ve izin yapmamı istediler. Üst yönetimden böyle bir talep geldi ben de ‘Tamam’ dedim. Ben sadece sunucu değil yönetici de olduğum için işimi bırakmadım. Haber bültenini hazırladık ve sunmak için başka biri geldi. İçerideki arkadaşlar kıyamet kopartarak dışarıdaki insanlara ‘Buket Aydın ekrana çıkmıyor, gönderildi’ dediler. Bana kimse gönderildiğimi söylemedi. Bana 1-2 hafta izin yap dediler ve bu olay cuma günü olduğu için sıkıntı oldu. Ben yayına çıkmak için kendini yerlere atacak bir insan mıyım?"