Buket Aydın'dan itiraf: 'Son 15 yılda en çok parayı ben kazandım, o dönem erkekler bana saldırdı'
Milyonlarca lira alarak transfer olduğu Kanal D'den güvenlik eşliğinde yaka paça kovulduğu iddia edilen Buket Aydın, “35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetici yoktu. Medyada yemiş, içmiş, semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı." dedi.
Kanal D'de çalıştığı dönemde yıldızı parlayan ve sonrasında yaptığı işlerle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Aydın, o dönem yaşadıklarını anlattı.
"KANAL D'DE ÇALIŞTIĞIM DÖNEM ERKEKLER BANA SALDIRDI"
Kanal D'de çalıştığı dönem çok mutsuz olduğunu söyleyen Buket Aydın, “Kanal D'de çok mutsuzdum. Hayatımın en mutsuz dönemlerinden bir tanesiydi. O dönem memleket işi gücü bırakmış bana saldırıyordu. Yaşananlar da yüzüme yansımış, çirkinliğe bak. İnsanlar o işi hayatımın fırsatı olarak gördü ama içeriden beni çok mutsuz ettiler. O benim hayatımın hastasıydı. Bilseydim orada çalışmazdım.
Sanki Türkiye siyasetinin sorumlusu benmişim gibi gösterildim. En ufak bir sıkıntı yaşayan benim üzerime yıktı. 35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetici yoktu. Erkek egemen toplumumuz bundan ciddi anlamda rahatsızlık duydu. Medyada yemiş, içmiş, semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı. Birlik olarak çok çirkin bir şekilde saldırdılar. Benim için çok kötü bir süreçti. Orada yaşadıklarıma ve bana ödetilen bedeller baktığımda orada olmamalıymışım” dedi.
“KANALDAN YAKA PAÇA KOVULMADIM"
Güvenlik eşliğinde kanaldan kovulduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Buket Aydın, sözlerine şöyle devam etti: