Buket Aydın'dan itiraf: 'Son 15 yılda en çok parayı ben kazandım, o dönem erkekler bana saldırdı'

Sanki Türkiye siyasetinin sorumlusu benmişim gibi gösterildim. En ufak bir sıkıntı yaşayan benim üzerime yıktı. 35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetici yoktu. Erkek egemen toplumumuz bundan ciddi anlamda rahatsızlık duydu. Medyada yemiş, içmiş, semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı. Birlik olarak çok çirkin bir şekilde saldırdılar. Benim için çok kötü bir süreçti. Orada yaşadıklarıma ve bana ödetilen bedeller baktığımda orada olmamalıymışım” dedi.