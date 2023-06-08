Bu sahneler çok konuşulur: İzleyenlere sıcak anlar yaşatan Netflix içerikleri
Netflix'te birbirinden ateşli sahneleriyle izleyenlere sıcak anlar yaşatacak erotik içerikler çok konuşuldu. İşte Netflix'in birbirinden ateşli sahneler içeren dizi ve filmleri.
Her gün gelişen ve büyüyen Netflix, dünyanın pek çok ülkesinde onlarca hatta yüzlerce dizi ve film çekiyor. Netflix’te yayınlanan her içerik iyi veya kötü her zaman ilgi görüyor. Ancak en çok Netflix’teki sansürsüz içerikler dikkat çekiyor. Bu nedenle Netflix 18 yaşından büyüklere hitap eden içeriklere oldukça önem veriyor. Diğer yandan bu içerikler ateşli sahneleri ile de gündemde sık sık yer alıyor. İşte Netflix'in sansürsüz sahneleriyle çok konuşulan içerikleri...
1. 6 Yıl – 6 Years (2015) – IMDb: 5.6
Çocukluk yıllarından beri arkadaş olan Dan ve Melanie ikilisinin 6 yıldır harika bir ilişkisi vardır. Bu ikili çok iyi anlaşmaktadır ve onlar için her şey yolundadır. Ancak Dan bir gün plak şirketinde işe girer ve bu durum ilişkileri için oldukça kötü olur. Şimdi Dan’in bir karar vermesi gerekecektir. Dan hayalindeki iş teklifini mi kabul edecektir yoksa sevgilisini mi seçecektir?
2. What/If (2019-) – IMDb: 6.3
Dizide, “ahlaksız teklifler” olarak tanımlanan fazla cesur teklifleri kabul eden insanların yaşamış oldukları olaylar anlatılıyor. Ayrıca dizinin her bölümü farklı bir hikayeyi işliyor. Erotik Netflix dizileri arasında yer alan What/If’de Renée Zellweger, Blake Jenner, Jane Levy, Keith Powers ve Dave Annable gibi isimler rol alıyor.
3. Bridgerton (2020-) – IMDb: 7.3
1813 yılında Londra’da kur yapma sezonu başlamıştır. Her soylu aile kızlarını soylu bir erkek ile evlendirerek toplumsal statülerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. En seçkin ailelerden olan Bridgerton ve Featherington kızları da bu koca avında birbirlerine rakip olacaktır.