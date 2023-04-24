Boşanma davası açan Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş'tan yeni karar
Yaklaşık 8 ay önce hayatlarını birleştiren Ciner Medya Grubu'nun iki başarılı ekran yüzü Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş ayrılma kararı vermişti. Boşanma hazırlığındaki çiftten yeni karar geldi.
Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirmişti.
Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yapmıştı.
Nikah törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önceki Başkanı Aziz Yıldırım törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar dilemiş, nikahta konuşma yapan Çelik ise evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etmişti.
2022 yılının 14 Ağustos'unda evlenen çiftten geçtiğimiz ay üzücü haber gelmişti.