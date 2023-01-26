Bir dönem sona erdi: Arka Sokaklar'da şaşırtan ayrılık

Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu. Rıza Baba karakterine hayat veren Ergin, 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.