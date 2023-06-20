Beyazıt Öztürk hayranlarına müjdeyi verdi: Beyaz Show yeniden başlıyor!
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, bir döneme damga vuran program Beyaz Show'un yeniden başlayacağını duyurdu. Katıldığı canlı yayında hayranlarına müjdeyi veren Öztürk, bir de yarışma programı yapacağını söyledi.
Beyazıt Öztürk, uzun yıllar ekranlarda olan Beyaz Show'un geri döneceğini açıkladı. Bir süre O Ses Türkiye ile de ekranlarda olan Öztürk, katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı.
"BAŞLIYORUZ"
Öztürk, "Bu sene başlıyoruz. Hem Beyaz Show hem de yarışma programı olacak" dedi. Öztürk'ün sunacağı programın hangi kanalda olacağı ise henüz belli değil.
JÜRİ ÜYELİĞİ YAPMIŞTI
Hatırlanacağı üzere ünlü şovmen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.
BEYAZ SHOW NEDEN BİTTİ?
2018 yılında HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, Beyaz Show'un Kanal D macerasının bitişini kaleme almıştı. Doğan şunları aktarmıştı: