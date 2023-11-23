BBC, dünyanın en etkili 100 kadınını açıkladı: Türk bilim insanı listede!

Dağdeviren listede yer almasıyla ilgili "BBC'nin 11.sini düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesinde olmaktan, Cumhuriyet'in 100. yılında bu listede Türkiye Cumhuriyet’ini temsil ederek "Biz de varız!" diyebilmekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doçent Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söylemişti.