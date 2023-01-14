Arka Sokaklar'dan kötü haber: Oyunculara yapılan teklif şaşırttı
Arka Sokaklar dizisine 45 günlük ara verilirken sevenleri yeni bölümün çekimlerine başlanmasını büyük bir merakla bekliyordu. Ancak dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle dizinin hayranlarına kötü bir haber geldi.
Arka Sokaklar dizisine yapımcı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle 45 gün ara verilmişti. Sevenlerinin büyük merakla beklediği dizinin akıbetine dair ise yeni bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin her detayıyla titizlikle ilgilenen İnanoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle diziye yeniden başlama planları bir kez daha ertelendi.
Geçen günlerde ekibe zam yapıldığı ve sete çıkılacağı bilgisi gelmişti ancak bu plan da hayata geçmedi. İlker İnanoğlu’nun babasına diziyi devralmayı teklif ettiği ancak usta yapımcının bu fikre sıcak bakmadığı öğrenildi.
60 gündür çekimlerine ara verilen diziyle ilgili belirsizlik sürüyor. Şu anda Kanal D’nin almış olduğu bir final kararı yok.