Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen eski kanalı hakkında yeni ifşalarda bulundu. Özmen "idam edilmeli" dediği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi. Özmen bu özrün geç kaldığını da ifade ederek yaşananları anlattı.
Eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen, “Kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum” sözlerinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.
12 Eylül’ün işkenceleriyle bilinen Ulucanlar Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 2019 yılında Akit TV’de bir canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun da idam edilmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Özmen, Akit Medya Grubu’ndan işten atıldıktan sonra ifşalarda bulunmaya başladı.
T24’ün ulaştığı Mehmet Özmen, medya grubunun kendi bilgisi ve izni olmadan çeşitli davalarda adını kullandığını, bu durumu da İletişim Başkanlığı’nın basın kartını iptal etmesiyle öğrendiğini ifade eden Mehmet Özmen, 15 Ocak’ta belgeleriyle neler yaşadığını anlatacağını söyledi.
Özmen adını şimdi açıklamak istemediğini belirterek 2019 yılındaki yayındaki ifadelerinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemek istediğini ama engellendiğini söyledi.