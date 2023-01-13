Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen, “Kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum” sözlerinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.