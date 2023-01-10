Akit'ten tazminatsız kovulan ekran yüzü savaş açtı: 'Çaresiz haldeyim, 15 Ocak'ta her şeyi anlatacağım'

"15 OCAK'TA CANLI YAYINDA ANLATACAĞIM"

Akit Medya'daki görevlerine son verilip, tazminat da ödenmeyen Mehmet Özmen, sosyal medya üzerinden Akit'i ağır sözlerle hedefe koydu."Özellikle tüm yargı mensupları, 15 Ocakta yapacağım yayını izlemeli ve yayını anında suç duyurusu olarak kabul edip gereğini yapmalı!!" diyen Özmen, yaptığı son paylaşımda da "Son 7 gün! Bu bir suç duyurusu yayını olacağından bütün savcılık makamlarını mutlaka izlemeye ve yayının ardından derhal gereğini yapmaya davet ediyorum. Akt'in gerçek kirli yüzünü artık tüm Türkiye bilmeli!" dedi. Özmen'in Akit grubuyla ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle: