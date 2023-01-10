Akit'ten tazminatsız kovulan ekran yüzü savaş açtı: 'Çaresiz haldeyim, 15 Ocak'ta her şeyi anlatacağım'
Akit TV muhabiri Mehmet Özmen, "Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli" sözleriyle büyük tepki çekmişti. Akit, Mehmet Özmen'i tazminatını da vermeden işten çıkardı. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Mehmet Özmen, Akit'te iftira, kumpas, ayak oyunlarının gırla olduğunu belirtti.
Akit Medya Grubu’nun ekran yüzlerinden Mehmet Özmen, 1997 yılından bu yana görev yaptığı Akit Medya Grubu'ndan gönderildi. Tazminatları da ödenmeyen Özmen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyip yaptığı paylaşımla Akit’i kamuoyuna şikayet etti.
Özmen, “Tüm Müslümanlara ve özellikle iktidar çevresine açık çağrımdır: Lütfen bu karaktersiz, kumpasçı zalimlere destek vermeyin!” dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN İDAMINI İSTEMİŞTİ
Özmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesini istemiş ve hakkında soruşturma açılmıştı. Akit TV muhabiri Mehmet Özmen, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden yaptığı yayında müzedeki darağacını göstererek, “Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği isimler var” demiş ve Abdullah Öcalan ile Fethullah Gülen’in yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ismini saymıştı.
"15 OCAK'TA CANLI YAYINDA ANLATACAĞIM"
Akit Medya'daki görevlerine son verilip, tazminat da ödenmeyen Mehmet Özmen, sosyal medya üzerinden Akit'i ağır sözlerle hedefe koydu."Özellikle tüm yargı mensupları, 15 Ocakta yapacağım yayını izlemeli ve yayını anında suç duyurusu olarak kabul edip gereğini yapmalı!!" diyen Özmen, yaptığı son paylaşımda da "Son 7 gün! Bu bir suç duyurusu yayını olacağından bütün savcılık makamlarını mutlaka izlemeye ve yayının ardından derhal gereğini yapmaya davet ediyorum. Akt'in gerçek kirli yüzünü artık tüm Türkiye bilmeli!" dedi. Özmen'in Akit grubuyla ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle: