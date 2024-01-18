"Zeki Müren intihar etti" diyen Bülent Ersoy'dan yeni açıklamalar
Bülent Ersoy, Zeki Müren'in mevlidine kendisini almak istemediklerini söyleyerek, “Mevlidine beni almadılar ama babamı dinlemem, gittim” dedi.
Zeki Müren’le ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratan Bülent Ersoy, katıldığı programda Müren’in intihar ettiğini öne sürdü. Ersoy, morgda sanatçıdan helallik istediğini, kovulmasına rağmen mevlidine de katıldığını söyledi.
Bülent Ersoy, Zeki Müren için “Acımasız bir insandı” demiş, sanatçının kendisine duyduğu kıskançlık nedeniyle öldüğünü öne sürmüştü.
Dün Demet Akalın’la Jess Molho’nun sunduğu ‘Gel Konuşalım’ programına konuk olan Ersoy, Müren’in intihar ettiğine inandığını söyledi; “Programda ‘Çok kıskançtı. Haplarını almadı, intihar etti’ dedim. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir.”
Müren’in vefat haberini alır almaz İzmir’e gittiğini anlatan Ersoy, “Morgdaydı, çıkarttırdım. Bir teneke, gacur gucur çektiler. Makyajını silmişler, tam da çıkaramamışlar. İki yanağına dokundum, ‘Abi bana hakkını helal et’ dedim. Öptüm yanaklarından. Ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik, saygısızlık yapmadım” dedi.
Bülent Ersoy, 1980 yılında bir ödül töreninde Zeki Müren’in elini öpmesiyle ilgili “Ben daha ameliyat olmamıştım. Benim orada elini öpüşüm, dudaktan öpmekten çok daha kıymetli” dedi.
Bülent Ersoy, Zeki Müren’in Bursa’daki cenaze törenine de katıldığını söyledi:
“Başında oturdum konuştum. ‘Ben de geleceğim’ dedim. O gece Bursa’da kaldım. Mevlidi vardı, gittim. Bir tek ben vardım sanatkârlardan. Beni almadılar ama ben dinler miyim, babamı dinlemem. ‘Sizi hiç sevmedi, onun için duasında olmanız yersiz’ dediler. ‘Ben onu seviyorum. Bu Allah’ın duası, bana kimse mani olamaz’ dedim, girdim oturdum. Helallik istedim, benim hakkım yok ama helal olsun dedim.”