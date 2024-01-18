"Zeki Müren intihar etti" diyen Bülent Ersoy'dan yeni açıklamalar

“Başında oturdum konuştum. ‘Ben de geleceğim’ dedim. O gece Bursa’da kaldım. Mevlidi vardı, gittim. Bir tek ben vardım sanatkârlardan. Beni almadılar ama ben dinler miyim, babamı dinlemem. ‘Sizi hiç sevmedi, onun için duasında olmanız yersiz’ dediler. ‘Ben onu seviyorum. Bu Allah’ın duası, bana kimse mani olamaz’ dedim, girdim oturdum. Helallik istedim, benim hakkım yok ama helal olsun dedim.”