Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız ismin kendisi gibi voleybol ile ilgilenen kardeşlerini görenler, benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı
Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor - Resim: 1

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 3-2'lik bir galibiyet sonucu altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Zehra Güneş'in meğer kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...

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Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor - Resim: 2

Sırbistan ile final karşılaşmasına çıkan Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, maç boyunca 15 sayı kaydetmişti. Başarılı performansıyla göz dolduran Güneş, özel hayatıyla da voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor - Resim: 3

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor.

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Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor - Resim: 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş 1999 doğumlu. Yetenekli voleybolcunun kendisinden 7 ve 5 yaş küçük kardeşleri bulunuyor.

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