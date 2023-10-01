Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı

Survivor'da yarışan Berkan Karabulut'un, voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı - Resim: 1

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş özel hayatıyla da çok merak ediliyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş, Survivor'da yarışan ünlü bir ismin akrabası çıktı.

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Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı - Resim: 2

Güzel voleybolcunun akrabasının kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı.

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Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı - Resim: 3

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti.

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Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı - Resim: 4

Güzelliği ve başarıları sebebiyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

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