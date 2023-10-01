Zehra Güneş'in kuzeni Survivor yarışmacısı çıktı
Survivor'da yarışan Berkan Karabulut'un, voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.
Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş özel hayatıyla da çok merak ediliyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş, Survivor'da yarışan ünlü bir ismin akrabası çıktı.
Güzel voleybolcunun akrabasının kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı.
Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti.
Güzelliği ve başarıları sebebiyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.