Yüzük lanetli mi? Kate Middleton neden Prenses Diana'nın yüzüğünü takıyor?
Galler Prensesi Kate Middleton, Prens William ile evlendiğinden beri Prenses Diana'nın "lanetli" olduğu iddia edilen nişan yüzüğünü takıyor. Prensesin sağlığı ve aldatılma iddiaları gündemden düşmezken, yüzüğün lanetli olduğuna dair iddialar tekrar gün yüzüne çıktı.
Galler Prensesi Kate Middleton, Haziran 2024'te Prens William ile evliliğinin 13. evlilik yıldönümünü kutlayacak.
Kate ve William 13 yıl önce evlenirken, Diana'nın nişan yüzüğü Kate'e takıldı ve o zamandan beri parmağında.
Kate, yüzüğü taktığından ve kraliyet ailesinin en büyük gelini olduğundan beri Prenses Diana ile karşılaştırılıyor.
Giydikleri, görünüşü, tavırları ve hatta söylemlerinin bile Diana'dan izler taşıdığına inanılıyor.
Yüzüğün sürekli parmağında olması ise Kate'in, Prenses Diana'nın hayaletiyle yaşadığı ve lanetinden kurtulamadığı iddialarını ortaya çıkarıyor.
BROŞTAN DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Güzel olmasına rağmen bu safir mücevherin hikayesi kasvetle dolu.
Mücevher, 18 karatlık beyaz altınla süslenmiş, 14 pırlantayla çevrilmiş oval bir safir yüzük.
Vogue dergisine göre yüzük, Prens Albert'in kuyumcu Garrard'dan 1840 yılında gelecekteki eşi Kraliçe Victoria için yapmasını istediği bir broştan dönüştürülerek yapıldı.
Bu broş merhum Kraliçe'ye aitti ve 1981'de Prenses Diana için bir nişan yüzüğü seçerken Kral Charles'a ilham kaynağı oldu.
İlk zamanlarında yüzüğün değerinin 28 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor. Güncel fiyatı ise 390 bin sterline yükselmiş durumda.
Galler Prensesi Kate, göz alıcı safir yüzüğü ilk kez Kasım 2010'da, William'la evlenmesinden birkaç ay önce nişanlandıklarını duyurdukları zaman taktı.
Prenses Diana'nın Charles'tan boşanması ve 1997'deki yıkıcı ölümü, yüzükte olumsuz bir hava yarattı.
Tüm bu önsezilere rağmen Prens William neden bu yüzükle evlenme teklif etmeyi seçti?
Yüzüğün ilk sahibi, trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'ydı. Prens Charles, 1981 yılında evlilik teklifi ederken yüzüğü Diana'ya takmıştı.
Prenses, düğünden sonra defalarca bu çarpıcı parçayı takarken fotoğraflandı.
Prenses'in 1997'deki ölümünden sonra yüzük oğullarının eline geçti.
Kraliyet ailesi, bir gün onu gelecekteki eşlerine hediye etmeleri umuduyla yüzüğün iki oğluna verilmesini vasiyet ettiğini açıkladı.
William'ın, Kate'e kraliyet ailesindeki tartışmasız en ikonik yüzüğü kullanarak evlenme teklif etmesiyle, Diana'nın vasiyeti 2010 yılında gerçek oldu.
Prenses Diana'nın vasiyetinde, "Tüm mücevherlerimi, zamanı gelince eşlerinin de alması için oğullarımın hissesine tahsis etmek istiyorum" ifadeleri yer alıyor.
NEDEN YÜZÜĞÜN LANETLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR?
Kate Middleton'un safir nişan yüzüğü, Prens William'la olan ilişkisine dair birkaç tuhaf söylentiye eşlik etti.
Mücevher ilk olarak Prenses Diana'ya ait olduğundan, Diana'nın Charles'la olan mutsuz evliliğinin izlerini taşıdığı iddia ediliyor.
2023 yılında birkaç kez tartışırken yakalanan Kate ve Prens William, evlilikte kavgalara ve ilişkide tatminsizliğe yol açan lanetli bir yüzüğü miras almış olabilir.