Yönetmenin paylaştığı fotoğraf Burak Deniz'in başını yaktı: Anında sildi ama...
Şahmaran dizisinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz'in öyle bir fotoğrafını paylaştı ki anında gündeme oturdu. Turagay daha sonra ise paylaşımı hemen kaldırdı.
Netflix'te 20 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayan Şahmaran dizisinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir rol alıyor.
Dizi başladığı günden itibaren sosyal medyanın dilinden düşmüyor.
Özellikle Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.
Bu kez ise Şahmaran dizisinin yönetmeni Umur Turagay'ın paylaşımı gündeme oturdu. Burak Deniz'in daha önce görmediğiniz fotoğrafını paylaşan Turagay, daha sonra ise paylaşımı sildi.