Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım"

Yonca Evcimik'in "pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" dediği partinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Yonca Evcimik
Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" - Resim: 1

Yonca Evcimik dün akşam bir mekanda ‘Pijama Partisi’ verdi. Tüm konukların pijamalarını giyip geldiği parti sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" - Resim: 2

Zeynep Bastık, Faruk K ve Zeynep Dizdar gibi isimlerin yer aldığı ve 90’lardan günümüze uzanan Türkçe pop şarkıların çalındığı partiden birçok fotoğraf paylaşıldı.

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Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" - Resim: 3

Yonca Evcimik partiden önce herkesin pijamalarını giyip gelmesini, giymeyeni kapıda soyacağını söylemişti.

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Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" - Resim: 4

İşte partiden fotoğraflar...

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Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" - Resim: 5
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Yonca Evcimik'in partisi gündem oldu: "Pijamayla gelmeyeni kapıda soyacağım" - Resim: 6
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