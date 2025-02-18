Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Ünlü oyuncu Yılmaz Güney'in hayatı beyazperdeye uyarlanıyor. Filmde "Çirkin Kral" olarak da bilinen usta oyuncu Yılmaz Güney'i kimin canlandıracağı belli oldu. İşte detaylar...
Türk sinemasının efsanevi ismi, Çirkin Kral'ın hayatı film oluyor. Ünlü oyuncu Yılmaz Güney'in yaşamını anlatacak sinema projesi için hazırlıklar başladı. Yapım, sinema dünyasında derin izler bırakan usta sanatçının mücadelelerle dolu hayatını ve sinemaya kattığı değeri beyazperdeye taşıyacak.
Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu’nun oturacağı film, Güney’in eşi Fatoş Güney’in kaleme aldığı Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitaptan uyarlanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin başrol oyuncusu Mehmet Kurtuluş oldu. Mehmet Kurtuluş, filmde Yılmaz Güney'i canlandıracak.
YILMAZ GÜNEY KİMDİR?
Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937’de Adana’da doğdu. Senarist, yönetmen ve oyuncu olarak birçok unutulmaz filme imza attı. Güney, 1974’te “Endişe” filmiyle Altın Portakal’da ödül kazandı.
1974 yılında bir hakimi öldürmek suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken "Sürü" ve "Yol" gibi önemli filmlerin senaryolarını yazdı. "Yol" filmi, 1982 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı.
1981'de cezaevinden firar ederek Fransa’ya gitti ve hayatının son yıllarını burada geçirdi. 9 Eylül 1984’te Paris’te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.