Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937’de Adana’da doğdu. Senarist, yönetmen ve oyuncu olarak birçok unutulmaz filme imza attı. Güney, 1974’te “Endişe” filmiyle Altın Portakal’da ödül kazandı.

1974 yılında bir hakimi öldürmek suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken "Sürü" ve "Yol" gibi önemli filmlerin senaryolarını yazdı. "Yol" filmi, 1982 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı.

1981'de cezaevinden firar ederek Fransa’ya gitti ve hayatının son yıllarını burada geçirdi. 9 Eylül 1984’te Paris’te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.