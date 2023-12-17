Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun yılbaşı gecesi çıkacağı sahneden 10 milyon lira alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan iddialarla ilgili açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun yılbaşı gecesi çıkacağı sahneden 10 milyon lira alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan iddialarla ilgili açıklama geldi.
Pop müziğin önemli isimlerinden Kenan Doğulu önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesiyle ilgili sorular üzerine yeni yılda Kıbrıs’ta sahneye çıkacağını açıkladı.
Kenan Doğulu’ya yılbaşı konseri için 10 milyon lira ücret istediği şeklindeki haberleri de soruldu.
Doğulu, iddiaya, “Hepsi yalan!” sözleriyle yanıt verdi.