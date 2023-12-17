Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun yılbaşı gecesi çıkacağı sahneden 10 milyon lira alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun yılbaşı gecesi çıkacağı sahneden 10 milyon lira alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan iddialarla ilgili açıklama geldi.

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Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama - Resim: 2

Pop müziğin önemli isimlerinden Kenan Doğulu önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama - Resim: 3

Ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesiyle ilgili sorular üzerine yeni yılda Kıbrıs’ta sahneye çıkacağını açıkladı.

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Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama - Resim: 4

Kenan Doğulu’ya yılbaşı konseri için 10 milyon lira ücret istediği şeklindeki haberleri de soruldu.

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Yılbaşı konserinden 10 milyon lira alacağı iddia edilen Kenan Doğulu'dan açıklama - Resim: 5

Doğulu, iddiaya, “Hepsi yalan!” sözleriyle yanıt verdi.

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