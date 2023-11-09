Yılan Hikayesi'nin kötü adamı Kürşat'ın son hali dikkat çekti
Akıllara kazınan "Yılan Hikâyesi" adlı dizide Kürşat karakterini canlandıran ve yıllar sonra bile sosyal medyada fenomen olarak anılan Tunca Aydoğan'ın son hâli gündem oldu.
Efsane dizi ’’Yılan Hikayesi’’ her ayrıntısıyla birlikte yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizi, 1999 yılında yayınlanmaya başlayan dizide polis olan Memoli ve köyden kaçan Zeyno'nun maceralı hikâyesini konu alıyordu.
Dizinin kötü karakteri Kürşat da en çok hatırlanan 'kötü adam' karakterlerinden bir tanesi.
Canlandırdığı Kürşat karakteriyle akıllara kazınan Tunca Aydoğan'ın son hâli ise merak edilen konular arasında yer alıyor.
Dizinin unutulmazları arasında metroda kendisini takip eden adamlardan kurtulmak için yaptığı cin fikirli numara yer alıyor.
Şu an 56 yaşında olan Aydoğan, 'Aşk Yeniden' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi sevilen projelerde yer aldı.