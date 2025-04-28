Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: İşte Jüri İçin Konuşulan Sürpriz İsimler
Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Eda Ece'nin jüriye katılmasının ardından, Hande Yener, Şevval Sam ve Giray Altınok gibi isimlerin jüri koltuğuna oturacağına dair iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada tartışmalar sürerken, yeni sezonun jüri üyeleri ve detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Kaynak: Dedikoducu Çocuk
Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. O3 Medya yapımcılığında yeniden hayat bulacak yarışmanın çekimlerine kısa süre içinde başlanacak. Şu sıralar yarışmanın jüri kadrosu için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Yeni sezonda jüri üyeliği yapacak ilk isim belli oldu. Başarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni döneminde jüri koltuğuna oturacak. Daha önce pek çok projede yer alan Ece'nin yarışmaya genç ve enerjik bir hava katması bekleniyor.
JÜRİDE SÜRPRİZ İSİMLER
Sosyal medyada ve kulislerde Eda Ece'nin ardından jüri kadrosuna katılacağı öne sürülen bazı isimler konuşulmaya başlandı. Dedikoducu Çocuk’un X platformunda yaptığı paylaşıma göre, jüride yer alması beklenen isimler şöyle:
Şevval Sam
Giray Altınok
Hande Yener
Acun Ilıcalı'nın yıllarca sunarak büyük bir kitleye ulaştırdığı Yetenek Sizsiniz Türkiye, bu kez O3 Medya imzasıyla izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibi, hem jüri seçimi hem de yarışmacı seçiminde titizlikle ilerliyor.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezonuna ve jüri kadrosuna ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.