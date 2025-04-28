Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: İşte Jüri İçin Konuşulan Sürpriz İsimler

Yeni sezonda jüri üyeliği yapacak ilk isim belli oldu. Başarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni döneminde jüri koltuğuna oturacak. Daha önce pek çok projede yer alan Ece'nin yarışmaya genç ve enerjik bir hava katması bekleniyor.