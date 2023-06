Yeşim Salkım: Hayırdır, yuvanızı mı yıktım hanımefendi?

Arkadaşlarım hep utangaç olduğumu gülerken bile boynumu eğdiğimi söylerdi utanırmışım gibi oysa şimdi her şey ne kadar ortada bir uçtan bir uca dejenerasyon, kalp kırma, kötülük sarmış her tarafımızı, hayal kırıklıkları bir sürü benim de öyle sanmayın ağlamadım, bağırmadım, aşık olmadım, aldatılmadım, aldatmadım eskiden hiç pişmanlığım yok diyordum oysa şimdi her dakika pişman oluyorum bana son 20 yılı unutmam için bir sebep ver ey hayat tek bir sebep!