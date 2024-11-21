Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun Son Hali Şaşırttı
80'lerin unutulmaz filmi "Şekerpare" ile gönüllerde taht kuran Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Zarafet ve güzelliğiyle hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Türk sinemasının kült yapımlarından biri haline gelen "Şekerpare" filmiyle tanınan Yaprak Özdemiroğlu, o dönemden bu yana değişmeyen güzelliğiyle dikkat çekiyor. Özdemiroğlu, sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu.
Bir süredir oyunculuğa ara veren Yaprak Özdemiroğlu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Özel hayatına düşkün olan oyuncu, sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor.
Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sinemaya daha çok ilgi duymuştu. "Şekerpare" gibi unutulmaz filmlerde yer alan oyuncu, Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri haline gelmişti.
Zarafet ve güzelliğiyle hafızalara kazınan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. Özdemiroğlu'nun son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Özdemiroğlu'nun fotoğraflarının altına "Yıllara meydan okuyor", "Hala aynı güzellikte", "Şekerpare'nin büyüsü hiç solmadı" gibi yorumlar yağdı. Oyuncunun doğal güzelliği ve zarafetinin yıllar içinde daha da belirginleştiği ifade ediliyor.