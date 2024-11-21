Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun Son Hali Şaşırttı

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sinemaya daha çok ilgi duymuştu. "Şekerpare" gibi unutulmaz filmlerde yer alan oyuncu, Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri haline gelmişti.