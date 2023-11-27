Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
Survivor All Star 2024 yarışmacılarını tek tek sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla on dokuzuncu ismi de duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star kadrosuna katılacak yeni ismi duyurdu.
Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu ile ilgili şunları yazdı:
"Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda ‘Ben de orada olmalıyım’ dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."
Survivor All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, geçen hafta Ersin Korkut'un kadroda olacağını açıklamıştı. Ilıcalı, "Survivor'ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarından dolayı kadroda yer almayacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı, All Star öncesi Turabi Çamkıran ile buluşmuş ve birlikte çekilen fotoğraflarını, "Geri sayım başladı" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Furkan Kızılay'ın da Survivor All Star'da yarışacağını duyurdu. Ilıcalı, "Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir. Gönülden başarılar" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağını açıkladı. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
İkinci yarışmacı Nagihan Karadere olarak açıklandı. Ilıcalı paylaşımına "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" notunu düştü.
All Star 2024'ün üçüncü ise yarışmacısı Ogeday Girişken oldu. Ilıcalı, Girişken'in adını açıklarken, "Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok" dedi.
All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Ilıcalı "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" diyerek Kalaycıoğlu'nun All Star 2024 kadrosuna katıldığını duyurdu.
All Star 2024'ün beşinci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu. Ilıcalı, Yıldırım'ı duyurduğu paylaşımında, "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..." ifadelerini kullandı.
All Star 2024'ün altıncı yarışmacısı Damla Can oldu. Damla Can ile fotoğraf paylaşan Ilıcalı, "Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla" dedi.
All Star 2024'ün diğer bir yarışmacısı Yiğit Poyraz oldu. Ilıcalı paylaşımına, "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok" notunu düştü.
All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu. Ilıcalı, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir" dedi.
All Star 2024'e katılan Nefise Karatay'ın en büyük hayalinin Nagihan Karadere'yle yarışmak olduğunu söyleyen Ilıcalı, "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Doğukan Manço'nun da kadroda yer alacağını duyurdu. Ilıcalı "Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak" dedi.
Seda Ocak, All Star 2024'ün kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı, yarışmaya 12'inci olarak katılan Ocak için, "Seda bu sezon All Star'da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum" yorumunda bulundu.
Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç de All Star 2024'ün kadrosuna katıldı. Acun Ilıcalı, üç yarışmacı için "Survivor'ın üç önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Üç yarışmacımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.