Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarından dolayı kadroda yer almayacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı, All Star öncesi Turabi Çamkıran ile buluşmuş ve birlikte çekilen fotoğraflarını, "Geri sayım başladı" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.