Yeni sezonda devam edecek olan 16 dizi belli oldu

GÖNÜL DAĞI - TRT 1

Üç sezonunda da yüksek reyting ortalamasına sahip olan Gönül Dağı geçen sezon 38 bölüm yayınlandı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen dizi, Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan, çocukluk yaşlarından beri teknolojik araçlarla uğraşan üç kuzenin hikayesini takip ediyor.