Yeni sezonda devam edecek olan 16 dizi belli oldu
Televizyon dünyasında yeni sezon başlıyor. Geçen dönem seyirciyi ekran başına kilitleyen bazı diziler yeni sezonda da yayınlanacak. İşte, geçen sezondan devam edecek olan diziler…
GÖNÜL DAĞI - TRT 1
Üç sezonunda da yüksek reyting ortalamasına sahip olan Gönül Dağı geçen sezon 38 bölüm yayınlandı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen dizi, Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan, çocukluk yaşlarından beri teknolojik araçlarla uğraşan üç kuzenin hikayesini takip ediyor.
KARDEŞLERİM - ATV
Yayınlandığı üç sezonda da TOTAL kategorisinde yüksek ortalamalar elde eden Kardeşlerim geçtiğimiz sezon 38 bölüm yayınlandı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen dizi, hayatın tüm sorunlarına birlikte göğüs gereken dört kardeşin acıklı hikayesini konu ediniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV
Sezonun en düşük açılışlarından birini gerçekleştirmesine rağmen kısa sürede fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti ilk sezonunda 29 bölüm yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, farklı kültürlerde yetişen Doğa ve Fatih çiftinin yıldırım nikahıyla evlenmesiyle birlikte aileler arasında yaşanan çatışmayı takip ediyor.
KURULUŞ OSMAN - ATV
ATV'nin 2022/2023 sezonunda üç kategoride de en yüksek ortalamaya ulaşan dizisi Kuruluş Osman geçen sezon 32 bölüm yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi, Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in başarılarla dolu hayatına ışık tutuyor.