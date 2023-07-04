Yeni bir aşka yelken açtı: Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. Koç boşandıktan sonra Özdemir'i çabuk unuttu. İşte yeni sevgilisi...
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu.
5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.
Demet Özdemir’i çabuk unutan ünlü şarkıcının, hızlı aşk hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladığı öne sürüldü.
Ünlü popçu Oğuzhan Koç'un sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.