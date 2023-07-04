Yeni bir aşka yelken açtı: Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. Koç boşandıktan sonra Özdemir'i çabuk unuttu. İşte yeni sevgilisi...

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Yeni bir aşka yelken açtı: Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu.

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Yeni bir aşka yelken açtı: Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu - Resim: 2

5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

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Yeni bir aşka yelken açtı: Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu - Resim: 3

Demet Özdemir’i çabuk unutan ünlü şarkıcının, hızlı aşk hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladığı öne sürüldü.

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Yeni bir aşka yelken açtı: Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu - Resim: 4

Ünlü popçu Oğuzhan Koç'un sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

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