Yeliz Yeşilmen: Dilan Polat gecekonduda yaşıyordu, ona ben baktım
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve ailesi hakkındaki soruşturma sürüyor. Yeliz Yeşilmen, vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında flaş bir itirafta bulundu.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve ailesi hakkındaki soruşturma sürüyor. Yeliz Yeşilmen, vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında flaş bir itirafta bulundu.
Sosyal medya fenomeni iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat, uzun süredir gözler önünde yaşadıkları lüks hayatlarına ara vermek zorunda kaldı. Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündeme gelen çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
Birçok ünlü isim çift hakkında açıklama yapıp görüşlerini bildirirken, ünlü model Yeliz Yeşilmen'den de flaş bir açıklama geldi.
Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumda, Dilan Polat'ın çocuklarının fotoğrafçısı olduğunu söyleyerek zamanında birçok şehre birlikte gittiklerini, kendisine reklam desteği verdiğini ve Dilan Polat'ın da bu desteğe emekle geri döndüğünü belirtti.
Çok iyi arkadaş olduklarını ifade eden Yeliz Yeşilmen, o zamanlarda Dilan Polat'ın evinin gecekondu sayılabilecek bir ev olduğunu, durumlarının da çok kötü olduğunu itiraf etti.
"Bu mertebelere geldikten sonra beni unuttu, aramadı, sormadı, değer vermedi" diyen Yeliz Yeşilmen, kendi kozmetik markasını çıkarıp yardım istediğinde Dilan Polat'ın reddettiğini söyleyerek, 'Ona düşmez kalkmaz bir Allah dikkat et dedim ama beni çok kırdı' dedi.
Durumlarının çok kötü olduğunu söyleyen ünlü isim, zengin olduktan sonra kendisini unuttuğunu ve aramadığını da sözlerine ekledi.