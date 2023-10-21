Yatakta kızıl tüy gören fenomen, erkek arkadaşını dövdü: Kıskançlık krizine hapis talebi
Erkek arkadaşının evindeki yatakta kızıl renkli tüyler gören sosyal medya fenomeni, başka bir kadına ait olduğunu düşündü. Duruma sinirlenen fenomen, erkek arkadaşın başından yaraladı.
Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelendi. Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı.
Ancak bununla tatmin olmayan fenomen, Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı. Birbirlerini darp eden çift, karşılıklı şikâyetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı.
İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ
Karakolda ifade veren fenomen sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, parayı istediğini ama olumsuz yanıt aldığını söyledi. Genç kadın eve gitmek istediğini söylediğinde erkek arkadaşının kollarını tutup darp etmeye başladığını söyledi.
Fenomen, bu sırada kendisini savunmak için eline geçirdiği cisimle başına vurduğunu ifade etti.
1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturma sonunda savcılık, raporla ve fenomenin ifadesinde itiraf etmesiyle V.Y.'nin darp edildiğini belirtti.
Bu nedenle savcılık Güler hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.