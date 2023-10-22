Yasemin Yürük: Bu dans sadece seksi gözükmek için yapılmıyor
Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük, pole dansla ilgili açıklama yaptı.
Son dönemde sosyal medya hesabında yaptığı direk dansı görüntüleri ile dikkat çeken Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük (37), geçtiğimiz akşam Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
Pole dans'ın (direk dansı) Türkiye’de yanlış anlaşılmasına isyan eden Yürük, “En yakın arkadaşlarım bile yaptığım şeyi algılayamıyor ama olsun sorun yok. Algı farklı çünkü" diye konuştu.
Yürük, "Aslına bakarsanız olimpiyat sporu pole dans. Yurtdışında yarışmaları yapılıyor ama Türkiye’de bir türlü kabul ettiremiyoruz federasyona. Deneseniz yapamazsınız, çok zor" dedi ve ekledi:
"Biz de zor yapıyoruz, inanın gözüktüğü gibi kolay değil. Çok olumsuz yorum yazanlar var. Benim en yakın arkadaşlarım algılayamadıktan sonra laf anlatmanın manası yok. Kim nasıl bakıyorsa öyle anlasın, umurumda değil."
"Şunu unutmamak gerekiyor; zor bir spor, emek isteyen iş. Göründüğü gibi sadece seksi gözükmek için yapılan bir iş değil. Bu algıyı yıkmak istiyorum."
Hepsi grubunun dağılmasından sonra influencer ve spor hocalığı yaparak yoluna devem eden Yürük, müziğin artık hayatında hobi olarak kaldığını, müzik piyasasının kendilerini küstürdüğünü söyledi.