Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor: Alacağı ücret dudak uçuklattı

Bu projenin sonunda Yasemin Özilhan toplamda 8 milyon TL kazanmış olacak. Bölüm başı ücreti duyan kullanıcılar ise Özilhan için, 'Doktor Ela'yı özledik', '1 milyon biraz az olmamış mı?', 'Bunlar nasıl paralar' gibi yorumlarda bulundular.