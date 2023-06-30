Yaşar Alptekin, görücü usulü tanışıp evlendi
Oyuncu Yaşar Alptekin, görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile evlilik kararı almıştı. Yaşar Alptekin evlendi ve nikah kareleri sosyal medyada paylaşıldı.
Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nilgün Altınyayla iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin son olarak aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı kişide bulmuştu.
Oyuncu Alptekin, Nadire isimli sevgilisiyle dünyaevine girdi. Alptekin, Nadire Tunca ile nikah masasına oturduğunu sosyal medyadan da paylaşarak eşiyle ikinci baharında hayatını birleştirmekten mutlu olduğunu dile getirdi.
İşte Yaşar Alptekin'in düğününden kareler...