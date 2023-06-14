Yaşam mücadelesi veriyordu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim'

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Cevat Akarsu karakteriyle izleyicilerin hafızalarında iyi yer edinmeyi başaran oyunculardan biri olan Şekip Taşpınar, bir süredir alkol zehirlenmesinden dolayı tedavi görüyordu. Eşi daha fazla dayanamayarak feryat etti.