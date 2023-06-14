Yaşam mücadelesi veriyordu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim'
Türk dizi tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Cevat Akarsu karakterine hayat veren Şekip Taşpınar'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü sanatçının eşinden de yeni bir açıklama geldi.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Cevat Akarsu karakteriyle izleyicilerin hafızalarında iyi yer edinmeyi başaran oyunculardan biri olan Şekip Taşpınar, bir süredir alkol zehirlenmesinden dolayı tedavi görüyordu. Eşi daha fazla dayanamayarak feryat etti.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Şekip Tşpınar'ın alkol zehirlenmesi yaşadığını ve başarılı oyuncunun Muğla’da Sıtkı Koçman Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığını yazmıştı.
Günler sonra Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar bir paylaşım yaparak durumu doğruladı.
Eşine seslenen Berna Özdemir Taşpınar, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ' Bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor' notunu düştü.