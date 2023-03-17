Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı

"HEM DİZİYE HEM DE BANA HAKSIZLIK"

İstanbul'da çekilen bir dizide akrep sokması gereği ölmenin saçma olduğunu belirten Bekir Aksoy, "Senaryo geldiğinde bana çok saçma geldi. ben de sorguladım ve burada bu olmamalı diye söyledim.